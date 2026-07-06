Alerta Ambiental en Santiago: Revisa los dígitos de la restricción vehicular para este lunes

06 jul. 2026 - 06:52 hrs.

¿Qué pasó?

Debido a "malas condiciones de ventilación", la Seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana informó sobre la Alerta Ambiental que rige para la ciudad de Santiago este lunes 6 de julio.

La medida que busca resguardar la salud de la población conlleva una serie de restricciones, como la prohibición de los calefactores a leña (excepto pellets), y la prohibición de las quemas agrícolas en toda la región.

Además, desde las 07:30 horas hasta las 21:00 horas se implementará la restricción vehicular en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, es decir, en el Gran Santiago.

¿Cuál es la restricción vehicular para este lunes?

De acuerdo al calendario numérico de la autoridad y el reforzamiento de la medida por la Alerta Ambiental, estos son los vehículos que no pueden circular este lunes:

Automóviles con sello verde : patentes terminadas en 8 y 9 .

: patentes terminadas en . Automóviles sin sello verde : patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9 .

: patentes terminadas en . Transporte de carga con sello verde : sin restricción .

: . Transporte de carga sin sello verde: patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9 no pueden circular al interior del anillo Américo Vespucio.

Cabe destacar que la restricción vehicular permanecerá vigente hasta el próximo lunes 31 de agosto, lo que coincide con el período de mayor contaminación en la capital.

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