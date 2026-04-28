El 78% de los trabajadores no ejerce la profesión que soñaba de niño y la mayoría se siente frustrado

28 abr. 2026 - 10:47 hrs.

En el marco del Día de la Persona Trabajadora, la plataforma de empleo Laborum publicó un nuevo estudio titulado ¿Trabajas en lo que soñabas cuando eras niño?, cuyos resultados son contundentes: el 78% de los trabajadores en Chile no ejerce la profesión que imaginaba de pequeño. La cifra representa un aumento de 4 puntos porcentuales respecto del año anterior, cuando ese porcentaje alcanzaba el 74%.

La investigación contó con la participación de 2.391 personas trabajadoras de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, y explora cómo la incongruencia entre las aspiraciones de infancia y la realidad laboral impacta en el bienestar de los trabajadores.

Frustración y el deseo de cambiar

Entre quienes reconocen no haber podido cumplir sus sueños laborales de infancia, el 54% declara sentir frustración. Un 36% señala que no experimenta ese sentimiento porque sus intereses cambiaron con el tiempo, mientras que el 10% restante indica que tampoco se frustra, pero por otra razón: considera que su sueño original era demasiado difícil de alcanzar.

Pese a esta resignación, la mayoría sigue deseando un cambio: el 83% de los encuestados afirma que, si tuviera la oportunidad, cambiaría su trabajo actual por el que soñaba en su niñez. Solo el 17% prefiere mantener su situación laboral presente.

"El estudio refleja una realidad desafiante: el 78% de las personas trabajadoras en Chile no ejerce la profesión que soñaba en su niñez. La contradicción entre las aspiraciones y el empleo impacta fuertemente en la satisfacción laboral, donde el 54% expresa sentir frustración por no haber alcanzado sus sueños", explicó Diego Tala, Director de Laborum en Jobint.

Insatisfacción laboral en alza

El estudio también midió el nivel general de satisfacción con el empleo actual, y los datos son igual de preocupantes: el 80% de los trabajadores en Chile afirma no sentirse conforme con su trabajo, cifra que también subió 4 puntos respecto al año anterior. Solo 1 de cada 5 trabajadores declara estar satisfecho.

El estudio desglosa las aspiraciones laborales según identidad de género. Entre las mujeres, los sueños más frecuentes en la infancia eran ser profesora (15%), médica (12%) y veterinaria (11%). Sin embargo, en la actualidad el 44% trabaja como vendedora, el 27% como ingeniera y solo el 13% como profesora.

En el caso de los hombres, el 17% soñaba con ser ingeniero, el 12% futbolista y el 8% profesor. Hoy, el 31% trabaja como ingeniero, el 29% como vendedor y el 11% como cajero. Entre quienes se identifican como no binarios, el 32% soñaba en su infancia con ser futbolista y el 14% con ser policía, mientras que actualmente el 18% trabaja en ingeniería y el 14% en docencia.

Casi la mitad estudió algo relacionado con su sueño

El 42% de los trabajadores en Chile estudió una carrera vinculada a lo que soñaba de niño, aunque el 58% no lo hizo. De quienes sí siguieron estudios afines, solo el 45% trabaja actualmente en un área relacionada con su formación. A nivel regional, Chile es el segundo país donde más trabajadores se desempeñan en su campo de formación, superado únicamente por Perú, donde esa cifra llega al 70%.

Entre quienes no trabajan en lo que estudiaron, los sentimientos son variados: el 35% agradece tener empleo aunque no sea en su área; el 25% siente frustración; el 16% experimenta insatisfacción pero trata de enfocarse en su desarrollo profesional; y el 14% ve en su trabajo actual una oportunidad para explorar nuevas áreas.

"En este Día de la Persona Trabajadora, los talentos pueden encontrar el empleo de sus sueños en Laborum.com, que cuenta con más de 101 mil ofertas laborales para hacer realidad ese anhelo de niñez", agregó Tala.