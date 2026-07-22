"Deben verme como Valentino": Hijo de Ricky Martin pide que dejen de compararlo con su papá

22 jul. 2026 - 18:35 hrs.

A sus 17 años, Valentino Martin, uno de los hijos gemelos de Ricky Martin, sacó la voz en redes sociales con un sincero descargo. El joven creador de contenido pidió públicamente a sus seguidores que dejen de encasillarlo y compararlo constantemente con la estrella del pop puertorriqueño, exigiendo ser reconocido por su propio nombre e identidad.

A través de sus plataformas digitales —donde acumula miles de seguidores compartiendo videos de baile, acrobacias y su día a día—, el adolescente decidió hacer una pausa para abordar los recurrentes comentarios que recibe sobre su famoso progenitor.

"No quiero que me vean como el hijo de"

Aunque reconoció estar orgulloso de sus raíces, Valentino cuestionó la presión mediática y los comentarios en redes que solo ven en él la sombra del intérprete de Livin' la Vida Loca.

El joven explicó lo agotador que resulta crecer bajo la etiqueta de la celebridad. "No quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, deben verme como Valentino", expresó en un video en redes sociales que luego terminó borrando.

En esa misma línea, hizo un llamado directo a quienes siguen sus videos a que evalúen su trabajo en redes por lo que él hace individualmente y no por su apellido: "Si van a seguirme o ver mi contenido, háganlo por mí, por lo que hago, no solo por quién es mi papá", enfatizó.

Forjando su propio camino en redes

Cabe recordar que Valentino y su hermano gemelo Matteo nacieron en 2008 mediante gestación subrogada. Durante años, Ricky Martin mantuvo la privacidad de sus hijos en un perfil relativamente bajo, pero con la llegada a la adolescencia, Valentino decidió abrirse paso por cuenta propia en el mundo de los creadores de contenido digital.

El descargo del joven fue bien recibido por sus seguidores, quienes destacaron sus habilidades en el baile y respaldaron su intención de brillar con luz propia.

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