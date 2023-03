Esta es la mejor hora para irse a dormir, según un neurocientífico de Stanford

Dormir bien es tan importante como la buena alimentación y la actividad física para poder ser realmente saludable. Está comprobado que dormir poco te pone en riesgo de sufrir enfermedades cardiacas, hipertensión, depresión, obesidad y diabetes, según investigaciones.

Para poder tener un descanso óptimo, se recomienda que los adultos duerman entre 7 a 9 horas, algo que con el tiempo se vuelve cada vez más difícil de conseguir.

Es que después de llegar del trabajo hay días que solo alcanzas a comer, quizás conversar un rato, ver el celular y de repente ya son las dos de la mañana.

Para evitar esto, puedes trabajar en tu higiene del sueño, pero conocer la hora ideal para dormir también podría ser una gran estrategia para conseguir un mejor descanso.

El Dr. Andrew Huberman es neurocientífico, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford y el experto detrás del exitoso podcast The Huberman Lab.

El investigador, quién ha dedicado parte de su trabajo en crear protocolos y herramientas para mejorar el sueño de las personas, a base de investigaciones científicas, publicó un tweet con la que sería la hora ideal para dormir.

Is your afternoon dip in energy (however mild or severe) occurring at 2:30pm, 3pm? Xpm? Note that for a few days. Assuming no major changes in night time sleep or eating an especially large lunch etc, chances are good your ideal bedtime is 6-7 hours after that dip. #circadian