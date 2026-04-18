Nueva York lanza programa para dotar acondicionadores de aire en época de calor: Estos son los requisitos

18 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Tener en casa un aire acondicionado gratis es posible si estás en el estado de Nueva York, donde las autoridades están permitiendo nuevamente que personas vulnerables y de bajos ingresos puedan recibir hasta 1.000 dólares para que puedan comprar e instalar uno de estos equipos electrodomésticos.

Entre los ciudadanos que pueden optar al beneficio están quienes pueden informar a las autoridades que en su vivienda está una persona a la que el calor extremo le agrava su condición de salud.

Las solicitudes para el programa de ayuda están abiertas.

El Beneficio de Asistencia para la Refrigeración “ayuda a los hogares que cumplen con los requisitos de ingresos a comprar e instalar un aire acondicionado o un ventilador para refrigerar su hogar”, explica Telemundo 47.

Las solicitudes para adquirir un aire acondicionado de manera gratuita abrieron, en Nueva York, el 15 de abril.

Asegura el medio televisivo que más de 54.000 hogares en ese estado “se han beneficiado de la asistencia para refrigeración durante los últimos cinco años”.

Requisitos para adquirir un aire acondicionado gratis

Los interesados en tan especial beneficio deben verificar si cumplen estos requisitos, que exponen en Telemundo 47 Nueva York.

Ese medio señala que los ingresos mensuales del hogar son iguales o inferiores a las directrices para el tamaño del grupo familiar.

Los residentes de la Ciudad de Nueva York también pueden solicitar el beneficio de Asistencia de refrigeración HEAP en línea visitando ACCESS NYC.

Diferentes opciones para optar al beneficio del aire acondicionado

El ingreso mensual bruto del hogar es igual o inferior a las pautas de ingresos actuales para el tamaño de su hogar.

Recibe beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Recibe Asistencia Temporal (TA).

Recibe el Código A de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI Living Alone).

Recibió un beneficio regular mayor a $21 en el año del programa actual o un beneficio regular igual a $21 durante el año del programa actual y reside en una vivienda subsidiada por el gobierno con calefacción incluida en su alquiler.

En su hogar hay al menos una persona con una condición médica documentada que se ve agravada por el calor extremo.

En su hogar tiene un miembro vulnerable según su edad (persona de 60 años o más, o niños pequeños menores de 6 años) que cumple con todos los demás criterios de elegibilidad del componente.

Un miembro de su hogar es ciudadano de los Estados Unidos o no ciudadano calificado.

Actualmente no tiene un aire acondicionado que funcione o el aire acondicionado que tiene ya alcanzó los cinco años o más.

No recibió un aire acondicionado financiado por HEAP (Programa de Asistencia de Energía para el Hogar) en los últimos cinco años.

Límites mensuales de ingresos familiares para el programa HEAP

Los informa así la cadena estadounidense:

Tamaño del hogar Ingreso mensual bruto máximo

$3,473 $4,542 $5,611 $6,680 $7,749 $8,818 $9,018 $9,218 $9,419 $9,619 $9,820 $10,020 $10,221

De acuerdo con Telemundo 47, las solicitudes para una unidad de aire acondicionado; por lo general, se aceptan hasta finalizar agosto o hasta que se agoten los fondos. La asistencia se proporciona por orden de llegada.

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