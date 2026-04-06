Invertían en criptomonedas: Cierra sus operaciones startup chilena

06 abr. 2026 - 08:47 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de seis años operando en el país y tras percibir ganancias de hasta $6 millones de dólares, la empresa chilena de criptomonedas Arch Finance informó a su equipo y trabajadores que tomaron la decisión de cerrar definitivamente. Al parecer, desde el mes de marzo el equipo a cargo de la empresa tomó conocimiento de la situación que motivó el cese de operaciones.

La empresa que parecía tener éxito se vio perjudicada por una serie de factores externos, entre esos la caída de algunas plataformas de criptomonedas y las pérdidas que eso representa para los inversores. En ese sentido, como sociedad, redujeron la capacidad y el ritmo de crecimiento que necesitaban para mantenerse en el mercado y cubrir sus propios gastos.

El principal motivo detrás del cierre de Arch Finance es que, como firma emergente, y según lo informado a sus trabajadores, a pesar de que lograron reunir $8 millones de dólares en activos —cuando estaban en uno de sus mejores momentos—, la actividad dejó de ser rentable, puesto que se quedaron sin formas de financiamiento externo, lo que les impedía seguir creciendo como compañía.

Según información entregada por el Diario Financiero, la decisión sobre el cierre de la empresa fue enviada a través de correo electrónico. Primero se les comunicó a los inversionistas, luego al equipo a cargo y finalmente a los trabajadores, quienes lo supieron la semana pasada.

¿Cómo funcionaba Arch finance?

Para entender el motivo de cierre, es indispensable conocer cómo operaba y en qué consistía la actividad de Arch Finance. La empresa chilena funcionaba como un administrador de fondos, pero a diferencia de los bancos que administran ahorros, ellos se especializaban en la gestión de criptomonedas.

Arch ofrecía a sus clientes la posibilidad de invertir en activos digitales, pero con la ventaja de que el inversionista no tuviese que evaluar personalmente en cuál de todas las criptomonedas invertir, sino que como empresa conocedora del tema brindaban paquetes en los que, con una sola compra, estabas invirtiendo en varias de las monedas virtuales más importantes.

Con este servicio no necesitabas ser un experto en el tema para poder invertir, Arch lo hacía por sus clientes, además de que así diversificaban y en ocasiones disminuía el riesgo de la inversión. Ahora bien, el modelo de negocio de Arch estaba diseñado para que los dueños e inversores de la empresa no obtuvieran ganancias con base en el éxito de los cripto activos, sino que ganaban por comisiones del servicio de gestión prestado.

Es decir, Arch Finance cobraba de forma anual una comisión del dinero que cada cliente tenía invertido, además de cobrar comisiones por transacción.

¿Por qué no lograron mantenerse en el mercado?

Lo que produjo el cierre de Arch fue que sus gastos empezaron a superar sus ganancias. Ante la caída de FTX, una reconocida plataforma de intercambios de monedas virtuales que se vio envuelta en un fraude masivo en 2022, los grandes inversionistas dejaron de inyectar dinero en este tipo de negocios.

Esto significó una gran pérdida para la empresa chilena, puesto que para cubrir las necesidades básicas de la sociedad y además obtener rentabilidad económica, necesitaban tener un volumen masivo de clientes y que estos invirtieran cientos de millones de dólares.

Ante esa situación, el equipo optó por crear nuevas alianzas y proyectos estructurales en las que, en lugar de llegar a muchos clientes pequeños, apuntaban a pocos usuarios, pero de gran tamaño y capacidad de inversión; por ejemplo, entidades bancarias. Pero estos negocios tardan mucho tiempo en cerrarse y Arch estaba contrarreloj, sin lograr salvar la empresa.

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