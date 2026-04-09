Permiso pagado por contraer Unión Civil: ¿Cuántos días libres corresponden?

09 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Celebrar un Acuerdo de Unión Civil es un momento importante, por lo que la legislación laboral chilena establece derechos claros para que los trabajadores puedan disfrutar de este evento sin que sus ingresos se vean afectados.

Este beneficio está diseñado para otorgar un descanso remunerado al empleado durante las fechas de su ceremonia, el cual no interfiere ni se descuenta del período de vacaciones regulares que le correspondan al empleado por su contrato.

¿Cuánto dura un permiso por Unión Civil?

De acuerdo a la Dirección del Trabajo (DT), en el caso de celebrar un acuerdo de unión civil, todo trabajador tiene derecho exacto a cinco días hábiles continuos de permiso pagado directamente por su empleador.

Para hacer uso de este derecho, el trabajador tiene flexibilidad, pero con una condición clara: el permiso se puede utilizar en el mismo día del acuerdo y los días restantes antes o después a su celebración.

Para que este beneficio se otorgue sin inconvenientes, existe un deber de comunicación previa. El trabajador debe avisar a su empleador por escrito con 30 o más días de anticipación a la fecha estipulada para la ceremonia.

Finalmente, el proceso requiere una acreditación legal una vez que el evento ya se realizó. Dentro de los 30 días siguientes a la celebración, el empleado debe presentar al empleador el certificado de matrimonio o de Acuerdo de Unión Civil emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

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