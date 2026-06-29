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Dos fallecidos deja incendio en Bellavista: emergencia afectó a viviendas y locales comerciales

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este domingo, cerca de las 19:45 horas, Carabineros fue advertido por la Central de Cámaras de Providencia sobre un incendio estructural que “ afectó a diversos inmuebles particulares y locales comerciales” ubicados en avenida Bellavista con Salvador Donoso.

La emergencia generó un amplio despliegue de equipos de emergencia en el sector. En el lugar trabajaron 9 Compañías de Bomberos, quienes lograron controlar el avance del fuego y evitar una mayor propagación de las llamas.

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Tras el control de la emergencia, Carabineros confirmó el hallazgo de dos personas fallecidas al interior de uno de los inmuebles afectados “los cuales aún se mantienen N.N. A la espera de instrucciones del Ministerio Público.”

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De momento, se mantienen en desarrollo las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió la emergencia y determinar las causas del incendio.

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