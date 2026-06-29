Dos fallecidos deja incendio en Bellavista: emergencia afectó a viviendas y locales comerciales

29 jun. 2026 - 22:08 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este domingo, cerca de las 19:45 horas, Carabineros fue advertido por la Central de Cámaras de Providencia sobre un incendio estructural que “ afectó a diversos inmuebles particulares y locales comerciales” ubicados en avenida Bellavista con Salvador Donoso.

La emergencia generó un amplio despliegue de equipos de emergencia en el sector. En el lugar trabajaron 9 Compañías de Bomberos, quienes lograron controlar el avance del fuego y evitar una mayor propagación de las llamas.

Tras el control de la emergencia, Carabineros confirmó el hallazgo de dos personas fallecidas al interior de uno de los inmuebles afectados “los cuales aún se mantienen N.N. A la espera de instrucciones del Ministerio Público.”

De momento, se mantienen en desarrollo las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió la emergencia y determinar las causas del incendio.