Temblor se registra en la zona norte: conoce la magnitud y epicentro del sismo
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La noche de este lunes 29 de junio, se registró un sismo de magnitud 3.4 a las 22:13 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 83 km al este de Socaire en la región de Antofagasta, con una profundidad de 247km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.