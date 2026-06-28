Canadá derrota a Sudáfrica con gol en los descuentos y es el primer clasificado a octavos de final del Mundial

28 jun. 2026 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

Canadá derrotó por 1-0 a Sudáfrica para convertirse en el primer equipo que alcanza los octavos de final del Mundial 2026, este domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Un disparo del capitán canadiense, Stephen Eustaquio, en el tiempo de prolongación (90+2'), dio el triunfo al equipo norteamericano.

Canadá jugará en los octavos con el vencedor del duelo que Países Bajos y Marruecos disputarán el lunes en Monterrey.

El partido

El duelo entre estas dos naciones emergentes del panorama futbolístico comenzó a máxima intensidad, como si su condición en la fase de eliminación directa les haría olvidar que estas batallas se pueden alargar hasta 120 minutos.

Con mucho ruido y carreras vacías transcurrió la primera parte, que se llevó a los puntos Canadá con un par de ocasiones claras antes del descanso.

Incluso pensó que obtendría recompensa tras una entrada de Khuliso Mudau sobre Richie Laryea que reclamó como penal. Entre quejas al árbitro, los jugadores dirigidos por Jesse Marsch se fueron al vestuario.

La segunda parte comenzó con dominio de los norteamericanos ante unos "Bafana Bafana" a los que les costaba salir de su campo.

Pero cuando lo conseguían, la explosividad de sus jugadores ponía en apuros a la zaga canadiense, a la imagen del disparo que se fue cerca del poste de Oswin Appollis (63') o el que atajó Maxime Crepeau (84').

El partido se aceleró y Canadá estuvo más cerca que nunca del gol en una contra. Tani Oluwaseyi se plantó ante el arquero Ronwen Williams y el rechazo pareció un regalo a puerta vacía para Jonathan David, pero apareció el central Mbekezeli Mbokazi para obrar el milagro (64').

El asedio canadiense continuó con David poniendo de nuevo a prueba a Williams (78') con un disparo duro que despejó de puños.

Finalmente, obtuvo su premio con el disparo cruzado de Eustaquio, que llevó al coanfitrión a lograr el pase en su primer partido fuera de su territorio.

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