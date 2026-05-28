La UC clasifica a octavos de Copa Libertadores tras vencer a Boca: Logró la hazaña en La Bombonera

28 may. 2026 - 22:30 hrs.

Universidad Católica sacó a relucir todo su potencial y venció en la noche de este jueves a Boca Juniors por la cuenta mínima en La Bombonera, un resultado que la clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Si bien los Cruzados llegaban como primeros de su grupo, una derrota los podía relegar a la tercera posición, es decir, a Copa Sudamericana. Sin embargo, el triunfo los ubicó en la primera posición, por delante de Cruzeiro, que también sacó boleto a la siguiente fase.

El solitario gol de Universidad Católica

El encuentro comenzó con una propuesta ofensiva de Boca Juniors, aunque los dirigidos por Daniel Garnero supieron aguantar el resultado y dar el golpe en el momento preciso.

Así fue como a los 33 minutos de la primera fracción llegó el único tanto de la visita, desde los pies de Clemente Montes, quien se inspiró fuera del área con un tiro que pegó en el palo y se metió en el arco.

Los Cruzados se fueron al descanso ganando por la cuenta mínima y en el segundo tiempo hicieron lo propio para conservar la diferencia. De esta forma, se clasificaron como punteros de su grupo en el certamen continental.

Boca Juniors a Copa Sudamericana

El resultado fue desastroso para Boca Juniors, que no solo perdió en La Bombonera, ya que también quedó relegado en la tercera posición del grupo, por lo que deberá jugar los 16vos. de Copa Sudamericana.

Los de la precordillera no tendrán que esperar mucho para conocer su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores, considerando que el sorteo se llevará a cabo este viernes 29 de mayo.

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