Sistema frontal: O'Higgins se suma a la alarma meteorológica por intensas precipitaciones

16 jul. 2026 - 04:28 hrs.

¿Qué pasó?

La región de O'Higgins fue incorporada el miércoles a la alarma meteorológica vigente por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, debido al pronóstico de precipitaciones extremas.

Con esta actualización, la región se suma a Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana, donde las autoridades mantienen un monitoreo reforzado por el riesgo asociado al evento climático.

El anuncio fue realizado durante un nuevo balance encabezado por la Subsecretaría del Interior y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), instancia en la que se informó que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) continúa desplegado en las zonas afectadas para coordinar las medidas preventivas.

En la oportunidad, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, llamó a la población a extremar las precauciones y evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios mientras se desarrolla el sistema frontal.

"La principal preocupación ha sido, además de las precipitaciones, el viento que se ha verificado en algunos lugares y las alertas de marejadas anormales en el litoral central", sostuvo la autoridad. Asimismo, insistió en que la ciudadanía debe privilegiar el resguardo en sus hogares y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Desde el Ejecutivo señalaron que los equipos de emergencia permanecen monitoreando de forma permanente ríos, esteros y sectores con mayor riesgo de afectación, además de mantener habilitados albergues y ejecutar evacuaciones preventivas cuando las condiciones lo requieran.

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