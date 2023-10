¿Cómo van a ser las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2030 y cuántos cupos entregará?

04 oct. 2023 - 17:48 hrs.

Tras el anuncio de que Argentina, Paraguay y Uruguay serán las sedes de los partidos inaugurales del Mundial 2030, excluyendo así a Chile de la organización del evento, surgió la duda sobre cómo serán las próximas Clasificatorias Sudamericanas y cuántos cupos habrá disponibles para Conmebol.

Y es que cabe recordar que actualmente la Confederación Sudamericana de Fútbol cuenta con 6,5 cupos para clasificar a una Copa Mundial de 2026.

¿Cuántos cupos quedarán en Conmebol para el Mundial 2030?

La FIFA explicó, a través de un documento oficial, que Argentina, Uruguay y Paraguay "clasificarán directamente para la competencia de los cupos de Conmebol de 6,5 equipos”.

Conmebol Mundial 2030. AFP

Esto quiere decir que mientras Argentina, Paraguay y Uruguay aseguran automáticamente tres de estos cupos, las siete selecciones restantes, entre ellas Chile, deberán competir por 3,5 plazas (tres fijas y un repechaje a definir con una selección de otra confederación).

¿Cómo será el sistema de Clasificatorias?

Para las Clasificatorias del Mundial del Centenario, se enfrentarán los siete equipos restantes: Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Chile.

Pero aún resta conocer lo que decidirá Conmebol sobre el modo disputa que tendrá el torneo, aunque desde las Eliminatorias de Francia 1998 se viene implementando la modalidad de todos contra todos, en reemplazo de la competencia por grupos.

El sistema actual de Clasificatorias, genera mayores ganancias al ente rector del fútbol sudamericano y a las federaciones por concepto de televisión y publicidad.

¿Por qué Chile fue excluido como organizador?

En un punto de prensa, el presidente de la ANFP, Pablo Milad señaló que “los criterios de exclusión son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente, Montevideo por derecho propio, por haber sido el primer Mundial de 1930, Argentina por ser el campeón actual y Paraguay por ser la sede Conmebol”, comenzó explicando.

Además, enfatizó en que “creo que bajo esos criterios que se analizaron dentro de este Consejo FIFA, claro que nos sentimos muy dolidos por esta situación".

Mientras, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, explicó que "originalmente, se hablaba de dos países, Uruguay y Argentina, luego se amplió el Mundial y se agregó la propuesta y más tarde se unió Chile".

"Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar más adelante para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla", aclaró.

Igualmente, señaló que "es una decisión que toma FIFA, no nosotros, nosotros podemos proponer y ellos determinan cómo y qué, es el momento en que hay que trabajar pensando en las sedes".