La ilusión duró menos de un año: El día que Pablo Milad presentó candidatura chilena para organizar el Mundial 2030

La ilusión de que Chile repetiría la hazaña de 1962, cuando organizó el Mundial de Fútbol, duró menos de un año.

Este miércoles, la Conmebol confirmó que los partidos inaugurales del Mundial 2030 se disputarán en Paraguay, Argentina y Uruguay, países con los que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) planeaba organizar el evento deportivo.

Eso sí, estas tres naciones sudamericanas albergarán únicamente los partidos iniciales de sus respectivas selecciones de fútbol —las que clasificarían directamente—, como un guiño a los cien años que cumple el torneo, cuando comenzó en Uruguay en 1930.

Una vez que se disputen estos tres partidos, la cita mundialista se desarrollará en España, Marruecos y Portugal.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario

El fallido intento para que Chile sea sede del Mundial 2030

El 11 de noviembre de 2022, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, participó en la firma de estatutos que conformó a la denominada "Corporación Juntos 2030", lo que se celebró en Santiago.

El objetivo era formalizar la intención, ante la FIFA, de organizar el torneo más importante de fútbol junto a Argentina, Paraguay y Uruguay; lo que contó con el apoyo de la entonces ministra de Deportes, Alexandra Benado.

Hoy el Presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, estuvo presente en la firma de los estatutos de la "Corporación #Juntos2030" para la organización del Mundial de Fútbol 2030 entre los países de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay

La convicción en Milad de que Sudamérica podía ser sede del evento planetario era altísima: "Tengo la convicción de que sí lo vamos a lograr (...) Europa debe temernos. Tenemos la historia que nos avala y la fuerza de nuestras federaciones", comentó el año pasado.

Incluso, la máxima autoridad del fútbol chileno se la jugó con los estadios que podían albergar los partidos del mundial: "Tenemos tres que pueden ser sede: Monumental, Nacional y Concepción. A lo mejor pueden ser hasta cuatro, dependiendo de los partidos".

Pablo Milad junto a autoridades del gobierno de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay en la firma de estatutos para el Mundial 2030 (ANFP)

Una de las últimas gestiones que realizó Milad en su intento por organizar la cita planetaria fue el seminario en que participó el actual ministro de Deportes, Jaime Pizarro, y la Asociación Chilena de Municipalidades.

En la instancia, declaró que "necesitamos hacer, entre todo Chile, una sinergia de fuerza, unión (...) como es el fútbol, como es La Roja, como es nuestra Selección, que nos une".

Seminario Mundial 2030 para la Asociación Chilena de Municipalidades, realizado este lunes, y que contó con la presencia del Presidente de la ANFP, Pablo Milad, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y el Director Ejecutivo de la Postulación, Michael Boys.

¿Por qué Chile quedó fuera de la organización del Mundial 2030?

A través de una conferencia, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, entregó detalles de la decisión que adoptó la FIFA, la que apagó los esfuerzos de Milad.

"En realidad, originariamente se hablaba de dos países, que eran Uruguay y Argentina. Luego, se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego a Chile", comenzó explicando.

"Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla", señaló, agregando que la FIFA es "la que determina el cómo y el qué".

La elección de los tres países vecinos, en desmedro de Chile, se explicaría porque Argentina es el actual campeón del fútbol mundial; Uruguay, por ser el primer anfitrión del evento; y Paraguay, por ser sede de la Conmebol.

