Chile no organizará el Mundial 2030: Sudamérica tendrá sólo los partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay

04 oct. 2023 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un portazo recibió Chile en sus aspiraciones de organizar el Mundial del 2030, luego que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmara que solo Paraguay, Argentina y Uruguay jugarán sus partidos inaugurales en sus respectivos países, para luego trasladar el torneo a España, Marruecos y Portugal.

Además, explicó las razones por las cuales no se incluyó a nuestro país, que era parte de la iniciativa de ser sede de este torneo, que cumplirá 100 años desde su primera edición.

¿Qué dijo el presidente de Conmebol?

Primero, a través de sus redes sociales, Alejandro Domínguez anunció que “creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario”.

Sudamérica, el lugar donde todo comenzó, volverá a ser el escenario de la inauguración de la Copa del Mundo en el 2030 🏆 @tapiachiqui @nachoalonso33 @RHarrisonP pic.twitter.com/qzlttxNeIZ — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

En un punto de prensa, explicó que las selecciones de estos respectivos países podrán ejercer su localía en su primer partido del certamen.

Luego, señaló las razones por las cuales Chile, que se había unido a las aspiraciones de los tres países, queda fuera.

"Originalmente, se hablaba de dos países, Uruguay y Argentina, luego se amplió el Mundial y se agregó la propuesta y más tarde se unió Chile".

"Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar más adelante para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla", aclaró.

Igualmente, señaló que "es una decisión que toma FIFA, no nosotros, nosotros podemos proponer y ellos determinan cómo y qué, es el momento en que hay que trabajar pensando en las sedes".

¿Dónde será el Mundial 2030?

A través de un comunicado en el sitio oficial de la FIFA, el presidente Gianni Infantino aclaró que “el Consejo acordó de forma unánime que la única candidatura para albergar el Mundial, será la candidatura conjunta de Marruecos, Portugal y España”.

“Dos continentes, África y Europa, se unirán no solo en celebración del fútbol, sino que también en proveer una cohesión social y cultural única. Qué gran mensaje de paz, tolerancia e inclusión”, agregó.

Así, confirmó que seis países y tres continentes (sumándose Sudamérica) albergarán la celebración de los cien años de la primera edición de este certamen, realizado en Uruguay en 1930.

