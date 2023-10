Las razones de FIFA para realizar el Mundial 2030 con un formato inédito en seis países de tres continentes

04 oct. 2023 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la FIFA sorprendió anunciando las sedes donde se desarrollará el Mundial 2030, entre las cuales no se encuentra Chile, que había postulado junto a otros tres países de la Conmebol.

En un comunicado, explicó por qué se escogió como sede a España, Marruecos y Portugal, y los motivos que llevaron a celebrar los partidos inaugurales de Argentina, Uruguay y Paraguay en sus respectivos países.

¿Qué dijo la FIFA?

El ente rector del fútbol afirmó que “en el 2030, el Mundial unirá a tres continentes y seis países, invitando al mundo entero a la celebración del hermoso juego, el centenario y la propia Copa Mundial”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. AFP

Gianni Infantino, presidente de la FIFA informó que “el Consejo acordó de forma unánime que la única candidatura para albergar el Mundial, será la candidatura conjunta de Marruecos, Portugal y España”.

“Dos continentes, África y Europa, se unirán no solo en celebración del fútbol, sino que también en proporcionar una cohesión social y cultural única. Qué gran mensaje de paz, tolerancia e inclusión”, agregó.

Los partidos inaugurales en Sudamérica

El presidente de la FIFA explicó además que “tomando en cuenta el contexto histórico de la primera Copa Mundial FIFA, el Consejo también acordó de forma unánime que se organizará una ceremonia única para celebrar el centenario en Montevideo, la capital de Uruguay, donde el primer torneo se llevó a cabo en 1930”.

“Además, se realizarán tres partidos, en Uruguay, Argentina y Paraguay, respectivamente”, explicó Infantino.

Además, aclaró que serán estos propios países quienes organizarán el primer partido de sus respectivas selecciones, y que el juego inaugural del Mundial se llevará a cabo “en el lugar donde todo comenzó, en el mítico Estadio Centenario, precisamente para celebrar el centenario del Mundial FIFA”.

¿Qué dijo Conmebol sobre Chile?

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se refirió a la exclusión de Chile, que originalmente participó en la candidatura conjunta para poder organizar este evento deportivo.

"Originalmente, se hablaba de dos países, Uruguay y Argentina, luego se amplió el Mundial y se agregó la propuesta y más tarde se unió Chile", señaló en punto de prensa.

"Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar más adelante para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla", agregó.