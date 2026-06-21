"Atrapados! 133": Rescatan a una guagua atrapada en un incendio y detienen a prófugo por homicidio
21 jun. 2026 - 23:00 hrs.
Un menor atrapado en un incendio logra ser rescatado, una encerrona termina con varios detenidos y Carabineros captura a un prófugo por homicidio. Revisa un nuevo capítulo de Atrapados! 133.
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