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Reportajes

Reportajes

"Atrapados! 133": Rescatan a una guagua atrapada en un incendio y detienen a prófugo por homicidio

21 jun. 2026 - 23:00 hrs.

Un menor atrapado en un incendio logra ser rescatado, una encerrona termina con varios detenidos y Carabineros captura a un prófugo por homicidio. Revisa un nuevo capítulo de Atrapados! 133.

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