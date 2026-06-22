"Es una locura, no lo puedo creer": Jugador chileno se corona campeón y MVP en el básquetbol argentino

22 jun. 2026 - 12:07 hrs.

El básquetbol chileno tiene una nueva página gloriosa en el exterior. Sebastián Carrasco, base nacido el 11 de enero de 2000 en Ancud, en la isla de Chiloé, se coronó el sábado campeón de la Liga Nacional de Básquetbol de Argentina con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, y fue elegido de manera unánime como el Jugador Más Valioso (MVP) de las finales. Es el primer chileno en recibir esa distinción en la historia del certamen argentino.

El sexto juego de la serie final se disputó ante un colmado gimnasio Socios Fundadores en Comodoro Rivadavia, Chubut. Gimnasia venía de desperdiciar dos oportunidades para sellar el título —una como local y otra en Santiago del Estero— y Quimsa había logrado descontar hasta poner la serie 3-2, sembrando la incertidumbre.

En ese contexto de máxima presión, Carrasco fue el hombre que apareció. En el compromiso decisivo, el ex Universidad de Concepción lideró ofensivamente a Gimnasia con 19 puntos, de los cuales 12 llegaron a través del triple, en una victoria final 68-56 que cerró la serie 4-2.

Carrasco se formó en el básquetbol chileno desde las divisiones juveniles de ABA Ancud, su club de origen en la isla de Chiloé. Luego desarrolló siete años de carrera en Universidad de Concepción, donde se consolidó como uno de los mejores bases de la Liga Nacional chilena.

Con el Campanil integró una de las generaciones más exitosas del básquetbol chileno reciente, conquistando cuatro de las últimas cinco ligas nacionales. El 24 de julio de 2025 fue incorporado a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, y su adaptación fue inmediata: en menos de un año pasó de llegar a ver qué pasaba al título y al MVP de las finales.

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Visiblemente emocionado tras recibir el trofeo de MVP, el chilote no ocultó la magnitud de lo vivido. "Es una locura, no lo puedo creer. Vine a Argentina a ver qué pasaba, pero nunca me imaginé esto", declaró al recibir el galardón. En sus palabras también hubo espacio para el reconocimiento colectivo: "Era un sueño que se veía lejano en un comienzo, pero con el trabajo y las ganas de avanzar y jugar cada día mejor, lo conseguimos. Esto es de mis compañeros también. Es de todos."

Para Gimnasia, el campeonato tiene además un valor histórico extra: es el segundo título de la institución en la Liga Nacional, veinte años después del primero, conquistado en 2006 ante Libertad de Sunchales.