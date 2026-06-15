"Felices 16": El especial viaje con que Coté López celebró el cumpleaños de sus trillizas en Europa

15 jun. 2026 - 20:25 hrs.

Coté López utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a sus hijas Isidora, Raffaella y Rebecca, quienes celebraron sus 16 años durante un viaje por Europa.

La empresaria e influencer se encuentra recorriendo distintos países junto a las adolescentes desde comienzos de junio. Según mostró en sus plataformas, el objetivo era cumplirles un importante sueño ahora que están más grandes.

"Hoy celebro el día más hermoso de mi vida"

Durante las últimas semanas han visitado Italia, el Vaticano, Austria, Alemania, República Checa y Malta, país donde realizaron una especial celebración por el cumpleaños de las trillizas.

“Princesas de mi corazón, hoy celebro el día más hermoso de mi vida, el día en que llegaron ustedes, y así llenaron mi mundo de amor, risas y felicidad”, escribió Coté López en Instagram.

“Felices 16”, agregó la influencer junto a una fotografía en la que aparecen las tres jóvenes a bordo de un yate.

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Los preparativos que mostró Coté López para sus hijas

A través de sus historias, también compartió detalles de la celebración realizada en Sliema, uno de los principales destinos turísticos de Malta.

“Listos para celebrar los 16 de mis princesitas”, escribió junto a un video en el que mostró parte de los preparativos antes de abordar la embarcación.

En las imágenes se observa que el yate contaba con espacios para compartir, incluyendo una mesa, cómodos asientos y una cocina, escenario elegido por la familia para festejar esta importante fecha.