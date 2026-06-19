Coté López sorprende con look "al natural" como pocas veces se le ha visto: "Mis hijas me retan..."

19 jun. 2026 - 11:31 hrs.

Cote López suele sorprender a sus seguidores de redes sociales con sus llamativos looks y las historias que comparte. Su estilo y constante actividad digital generan comentarios y reacciones entre sus fanáticos.

Ahora, la influencer y expareja del "Mago" Jiménez nuevamente llamó la atención por su apariencia. Esta vez, por un look al "natural" como pocas veces se la había visto.

"Me retan, porque uso filtro"

Fue a través de Instagram en el que Cote López publicó un video en el que se muestra, a petición de sus hijas, sin ningún tipo de retoque mientras compartía con su familia.

"Mis hijas obsesionadas con que me muestre así, al natural. Me retan, porque uso filtro", escribió la también empresaria sobre la imagen.

El registro lo graba una de sus retoñas, quien le pide que mire a la cámara. "Mamita, tienes que mirar para acá. Mírame a mí, donde estoy yo", le dijo, pero López no le hizo caso y sólo la miró en ángulo tres cuartos.

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"Vi a todos los guapetones de todos los países"

En el video también se registró un divertido momento, protagonizado por la madre de Cote, María Elena Merino, más conocida como "Meme".

"Oye, ¿quién jugaba hoy? Vi a todos los guapetones de todos los países", se le escucha decir a Merino al final, lo que luego fue destacado por López.

"La Meme atacada, porque no terminó el audio y decía que era para las niñas. Y dice que ahora creerá que es una vieja hot", escribió la influencer encima de la imagen, con emojis de caritas riéndose a carcajadas.

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