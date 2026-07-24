EXCLUSIVO | PDI incauta celular y computador del senador Alejandro Kusanovic en investigación por presunta "cuota"

24 jul. 2026 - 11:53 hrs.

La investigación penal por la denominada “cuota Kusanovic” dio este viernes un nuevo paso. Según pudo confirmar Mega Investiga, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) que indagan delitos de corrupción, concretaron una diligencia de entrada y registro en las oficinas parlamentarias del senador Alejandro Kusanovic (independiente, pro Partido Social Cristiano) en Punta Arenas y en su domicilio particular, con el objetivo de incautar equipos electrónicos que serán periciados por orden del Ministerio Público.

La diligencia fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, a solicitud del fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, en el marco de la causa que indaga la denuncia presentada por un exfuncionario del parlamentario, quien acusa haber sido obligado a devolver parte de su remuneración mientras trabajó en la oficina senatorial. La investigación se abrió en junio pasado tras conocerse esos antecedentes.

De acuerdo con información obtenida por Mega Investiga, el objetivo de la diligencia fue incautar los teléfonos celulares y computadores tanto del senador Alejandro Kusanovic como de su jefe de gabinete, dispositivos que ahora serán sometidos a pericias para establecer si contienen antecedentes relevantes para la investigación.

La diligencia que no pudo realizarse en el Congreso

Fuentes conocedoras de la investigación señalaron a Mega Investiga que, en un comienzo, la Fiscalía evaluó ejecutar la diligencia directamente en las dependencias del Congreso Nacional, donde el senador desarrolla parte de sus funciones parlamentarias. Hace algunas semanas la fiscal Constanza Encina allanó la sede del Poder Legislativo en la investigación por la “cuota” del exdiputado Juan Fuenzalida (UDI) y antes la Fiscalía de Valparaíso por el caso que involucra a la senadora Camila Flores (RN).

Sin embargo, aquello finalmente no ocurrió.

Al tratarse de dependencias parlamentarias, la legislación contempla un procedimiento especial que obliga a comunicar con anticipación este tipo de diligencias a las autoridades competentes, mecanismo destinado a resguardar la autonomía del Poder Legislativo. Esa circunstancia habría impedido esta vez concretar el operativo en Valparaíso.

Frente a ese escenario, la Fiscalía optó por ejecutar la orden judicial en la circunscripción del parlamentario, trasladando el procedimiento a Punta Arenas, donde finalmente detectives de la PDI realizaron la incautación de los equipos electrónicos.

La investigación

La causa se originó luego de la denuncia presentada por un exfuncionario de la oficina parlamentaria de Kusanovic, quien sostuvo que durante años habría debido devolver parte de su sueldo, configurándose un eventual mecanismo irregular de restitución de remuneraciones financiadas con recursos públicos.

Tras conocerse esos antecedentes, la Fiscalía Regional de Magallanes confirmó la apertura de una investigación penal para determinar si existieron delitos vinculados al manejo de asignaciones parlamentarias y eventuales devoluciones forzadas de remuneraciones.

La incautación de teléfonos y computadores representa una de las diligencias intrusivas más relevantes realizadas hasta ahora en la causa, ya que permitirá a los investigadores revisar comunicaciones, documentos y otros registros digitales que podrían ser de interés para esclarecer los hechos denunciados.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Fiscalía Regional de Magallanes ni la defensa del senador Alejandro Kusanovic se habían referido públicamente al procedimiento realizado durante esta jornada.

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