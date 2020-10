La ambientalista sueca Greta Thunberg pidió hoy sábado a los estadounidenses que voten por el candidato demócrata Joe Biden, en lugar del actual presidente Donald Trump para las elecciones del 3 de noviembre.

"Jamás me meto en la política partidaria, pero la próxima elección está por encima de todo", escribió en Twitter la joven de 17 años, líder del movimiento ambientalista internacional "Fridays for Future" ("Viernes por el Futuro").

"Desde el punto de vista climático (Biden) está lejos de ser suficiente y varios de ustedes seguramente apoyaron a otros candidatos. Pero, bueno, ya saben... Simplemente organícense y hagan que todos voten por #Biden", insistió Thunberg.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O