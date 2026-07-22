Cómo activar el SMS satelital de emergencia: Estos son los pasos para mantenerte comunicado durante una emergencia

22 jul. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que afectó a distintas zonas del país dejó claro que mantener una vía de comunicación puede ser clave cuando la señal móvil deja de estar disponible.

Pensando en ese escenario, Entel reforzó la información sobre el funcionamiento de su servicio de SMS satelital de emergencia, que permite enviar y recibir mensajes de texto incluso cuando no existe cobertura tradicional.

Programa Primera Respuesta

La medida forma parte del Programa Primera Respuesta de la compañía y fue habilitada temporalmente para clientes ubicados entre las regiones de Atacama y Los Lagos. El servicio no tiene costo adicional y está diseñado para funcionar únicamente en situaciones donde la red móvil convencional no esté disponible.

"En una emergencia, la comunicación salva vidas. Permite coordinar el trabajo de los equipos de respuesta y entregar información clave para tomar decisiones oportunas. Por eso es relevante la conectividad híbrida, que integra redes terrestres y satelitales para garantizar la continuidad de las comunicaciones. Entel, en alianza con Starlink, es pionera en Latinoamérica con esta tecnología.", señaló la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.

¿Cómo activar el SMS satelital de emergencia?

Para utilizar el servicio Direct To Cell (D2C), la compañía explicó que es necesario cumplir una serie de condiciones. El sistema solo funcionará cuando el teléfono haya perdido completamente la cobertura móvil tradicional.

Los requisitos son los siguientes:

El celular debe estar completamente sin señal móvil.

El usuario debe encontrarse al aire libre, con vista despejada al cielo y sin obstáculos como techos o árboles.

El equipo debe tener activadas las funciones Roaming de datos y Llamadas VoLTE.

El servicio permite únicamente enviar y recibir mensajes SMS tradicionales. No es posible navegar por internet ni utilizar aplicaciones como WhatsApp o redes sociales.

¿Cómo activar el roaming y VoLTE?

La empresa también recordó que, durante una emergencia y dependiendo de la disponibilidad de las redes, las personas pueden acceder al Roaming Nacional de Emergencia, que permite utilizar la infraestructura de otra compañía cuando la propia no está disponible.

Para ello, es necesario activar previamente algunas configuraciones del teléfono.

Roaming de datos

Android: Ajustes → Conexiones → Redes móviles → Activar Roaming de datos.

iPhone (iOS): Configuración → Red celular → Opciones → Roaming de datos.

Llamadas VoLTE

Android: Ajustes → Conexiones → Redes móviles → Llamadas VoLTE.

iPhone (iOS): Configuración → Datos celulares → Opciones → Llamadas VoLTE.

Una vez configurado el equipo, el usuario deberá seleccionar manualmente la red disponible. Según explicó Entel, al registrarse en roaming podrá realizar llamadas, navegar y enviar mensajes con el mismo costo que tendría utilizando la red de su propia compañía, sin cobros adicionales.

Lo que sí y lo que no permite este servicio

La compañía aclaró que el sistema de mensajería satelital tiene algunas limitaciones que es importante conocer durante una emergencia.

Entre ellas, destacó que:

No genera cobros adicionales para los clientes.

No permite acceder a internet ni utilizar aplicaciones de mensajería o redes sociales, ya que solo funciona con SMS.

No requiere instalar antenas ni equipos externos, puesto que opera directamente desde los smartphones compatibles.

Otras medidas anunciadas por Entel

Junto con reforzar la conectividad durante la contingencia, Entel informó que repondrá temporalmente los servicios móviles postpago y hogar de clientes con deudas, además de suspender los cortes por boletas impagas en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Maule, para mantener las comunicaciones durante el evento meteorológico.

Finalmente, la empresa recomendó mantener los teléfonos cargados, activar el modo de ahorro de energía, privilegiar el envío de mensajes de texto por sobre las llamadas para evitar la saturación de las redes y desconectar los decodificadores frente a posibles variaciones de voltaje.