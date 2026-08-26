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Temblor en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles, a las 06:59 horas, un temblor de magnitud preliminar 4,3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 35 km al Este de El Salvador, en la región de Atacama. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 107 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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