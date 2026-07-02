Dayonis Orozco ya está en Chile y es ingresado bajo estricto resguardo policial al Lacrim de la PDI

02 jul. 2026 - 17:27 hrs.

¿Qué pasó?

En un operativo de máxima seguridad, este jueves se concretó la extradición a Chile del ciudadano venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo, de 29 años, conocido bajo el alias de "El Boti" o "Botija". El imputado, sindicado como un miembro de la organización criminal "Tren de Aragua", arribó a Santiago pasadas las 17:00 horas a bordo de una avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que despegó desde Bogotá, Colombia, país donde permanecía privado de libertad.

Tras aterrizar en el Grupo 10 de la FACh, el acusado fue trasladado de forma inmediata por una caravana de cinco vehículos blindados. El trayecto, que se extendió por cerca de cinco minutos, contempló su ingreso inicial al cuartel del Laboratorio Criminalístico (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) para los peritajes de rigor, tras lo cual se dispuso su traslado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) de Gendarmería, donde permanecerá recluido bajo estrictas medidas de protección debido a su perfil de alta peligrosidad.

Nexos con el crimen de Ronald Ojeda y el mayor Sánchez

El despliegue policial da cuenta de la gravedad de los delitos en los que presuntamente participó antes de abandonar el territorio nacional. El sospechoso es apuntado como una pieza clave en el secuestro y posterior homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, un crimen que mantiene abiertas líneas investigativas respecto a un eventual móvil de carácter político orquestado desde el extranjero.

La captura de "El Botija" se remonta a abril del año 2024, fecha en la que fue capturado por la policía colombiana tras haber escapado de Chile. Además de su presunta vinculación con la muerte del exmilitar Ojeda, los antecedentes policiales y judiciales también lo ligan a la investigación por el asesinato del mayor de Carabineros Emanuel Sánchez, perpetrado en la Región Metropolitana durante el mismo periodo.

Jornada judicial crucial

El retorno del imputado a nuestro país coincide con una jornada judicial clave, marcada por el inicio de la audiencia de preparación del juicio oral en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago contra la facción "Los Piratas", célula operativa del “Tren de Aragua” en el país.

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