Reformalizan a Juan Beltrán por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

13 nov. 2025 - 18:07 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves fue reformalizado Juan Beltrán, principal imputado por el crimen de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años asesinada a comienzos de octubre y encontrada luego de 22 días desaparecida en el sector de Catemito, en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de San Bernardo y permitió formalizar al hombre de 45 años por el delito de secuestro con homicidio, manteniéndose a su vez la prisión preventiva a la que se encuentra sujeto.

Antes de que se encontrara el cuerpo de Krishna —lo que se concretó el 26 de octubre—, Beltrán había sido acusado por la Fiscalía de secuestro, obstrucción a la investigación y lesiones leves contra Carabineros, considerando que se resistió a ser detenido.

Sin embargo, conforme avanzó la investigación y las pericias, las autoridades lograron dar con el cadáver de la joven de 19 años y cerrar el cerco sobre el principal imputado, quien es también un conocido narcotraficante de la comuna de San Bernardo.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía por la reformalización?

El fiscal Marcos Pastén, jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente, explicó que "cuando lo formalizamos en la primera audiencia, solamente podíamos hacerlo respecto del delito de secuestro, porque no teníamos un cuerpo. Posteriormente, logramos la ubicación del cuerpo de Krishna y determinamos que falleció por intervención de terceros. Por lo tanto, se trata de un homicidio que inició como un secuestro".

"Diversas diligencias lo sitúan a él como la última persona con la víctima (...) él participa en la planificación de un homicidio, él participa en el resultado de esa planificación del homicidio, él participa en el secuestro y él participa además en la inhumación ilegal, con la intención precisamente de ocultar el homicidio", explicó el persecutor.

El secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

Otras cuatro personas fueron arrestadas por el secuestro con homicidio de Krishna, entre ellas una adolescente. Actualmente, los tres adultos permanecen en prisión preventiva, mientras que la menor de edad está en internación provisoria. Un quinto detenido quedó apercibido al no acreditarse su participación.

El asesinato habría sido una venganza de Beltrán, quien culpó a Krishna como responsable de una quitada de droga. De acuerdo con el Ministerio Público, Beltrán utilizaba principalmente a mujeres jóvenes para traficar y actuó con extrema violencia cuando Aguilera decidió apartarse del grupo, planeando con detalle su homicidio.