Condenan al exdirector de la PDI Héctor Espinosa y a su esposa por delitos de corrupción

12 nov. 2025 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

El 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago condenó este miércoles al exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, y a su esposa, María Magdalena Neira, por delitos de corrupción vinculados al desvío de fondos reservados.

Quien fuera mandamás de la policía civil entre 2015 y 2021 fue declarado culpable como autor de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos y falsificación y uso malicioso de instrumento público falso.

Respecto de su cónyuge, el tribunal estableció su responsabilidad como autora del delito de lavado de activos culposo.

Fiscalía pide 20 años de cárcel para exdirector de la PDI

La audiencia de lectura de sentencia quedó programada para el lunes 1 de diciembre a las 11:00 horas, instancia en la que se conocerá la pena de los condenados.

La Fiscalía Metropolitana Oriente, a cargo de la investigación, está pidiendo 20 años de cárcel y 215 UTM de multa para Espinosa, y 5 años de cárcel y 200 UTM para su esposa. Además, se solicita el comiso del inmueble que tienen en la comuna de Las Condes.

El fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, señaló que "estamos confiados porque la prueba rendida, creemos, ha sido suficiente", detallando que el monto malversado asciende "a lo menos a $146 millones".

"Fue muy importante la información bancaria, financiera, que proporcionó el Ministerio Público a través de sus peritos, lo que se corroboró también con los testimonios de aquellas personas que debían ejecutar estos gastos reservados y que, en definitiva, acreditaron en el juicio que no habían recibido los montos que don Héctor Espinosa declaraba", consignó.