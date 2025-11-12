Apodado "El Cebolla" y asociado a banda "Las Saco Arañas": ¿Quién es el detenido por violación con homicidio de Valentina Alarcón?

12 nov. 2025 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se conoció la detención de un hombre por su presunta participación en el crimen de Valentina Alarcón, joven de 26 años que fue encontrada fallecida dentro de una casa de La Pintana, en la Región Metropolitana, tras desaparecer a principios de octubre.

Aunque la policía fue reservada en la entrega de información sobre el aprehendido, ya que se espera que se conozcan más detalles en su formalización, aun así se revelaron algunos antecedentes preliminares que apuntan a que él tiene una vinculación con bandas criminales.

Tiene 33 años, lo apodan "El Cebolla" y pertenece a la banda "Los Saco Arañas"

El prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la Policía de Investigaciones (PDI), indicó que el detenido corresponde a un "hombre de 33 años de edad con antecedentes policiales por detenciones previas".

De acuerdo a información recabada por el periodista de Mega,Julio Ahumada, su captura se produjo la madrugada de este miércoles a eso de las 01:00 horas, tras una investigación llevada a cabo por la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI.

Al imputado se le identificó como Robinson René Saunders González, un hombre de nacionalidad chilena, apodado "El Cebolla" y que estaría asociado a una banda vinculada al tráfico de drogas conocida como "Las Saco Arañas".

A pesar de que por ahora se desconocen detalles de la participación del detenido en la muerte de Valentina Alarcón, la PDI indicó que el delito es investigado como violación con homicidio y que Saunders está "vinculado" a este crimen.

Cabe recordar que la víctima fue vista por última vez el sábado 25 de octubre tomando un bus del transporte público desde Puente Alto rumbo a La Pintana. Tras varios días de búsqueda, este lunes su cuerpo fue hallado en un domicilio ubicado en calle Los Alcaldes, en la población El Castillo.

Búsqueda de Valentina Alarcón

El prefecto Abate explicó que la Brigada de Ubicación de Personas comenzó el trabajo de análisis y recopilación de evidencias, "logrando determinar que la víctima llega a la Población El Castillo, en la comuna de La Pintana, puntualmente a un domicilio, en el cual habrían ocurrido los hechos".

Tras geolocalizar el inmueble, la policía ingresó a la casa. En su interior "se observa que no existen hechos vinculados a droga, como era la línea principal de investigación. No obstante, en el patio de este domicilio se encuentra a la víctima con evidentes signos de violencia", añadió.

"Durante estos últimos días se logra determinar y acreditar fehacientemente la participación de este imputado", complementó Abate, añadiendo que fue posicionado en el sitio del suceso tras intervenciones telefónicas "y otros elementos que son parte de la investigación".

Respecto al móvil del crimen, el prefecto aclaró que eso todavía "es parte de lo que se está investigando", sin embargo, adelantó que podría existir una "relación con droga y puede haber una hipótesis de índole sexual".