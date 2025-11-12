Confirman detención de un hombre por presunta participación en crimen de Valentina Alarcón

12 nov. 2025 - 09:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este miércoles la detención de un hombre por su presunta participación en el crimen de Valentina Alarcón, joven de 26 años que fue encontrada fallecida al interior de una casa de La Pintana, en la Región Metropolitana, tras desaparecer el sábado 25 de octubre.

De acuerdo a información preliminar, se trataría de un individuo de 33 años de nacionalidad chilena, sin embargo, por ahora se desconocen mayores detalles de su captura y cuál sería su vínculo con la víctima.

Cabe recordar que Alarcón fue vista por última vez tomando un bus del transporte público desde Puente Alto rumbo a La Pintana. Tras varios días de búsqueda, este lunes su cuerpo fue hallado en un domicilio ubicado en calle Los Alcaldes, en la población El Castillo.

Detenido fue posicionado en el sitio del suceso

"Damos cuenta de la detención de un hombre de 33 años de edad con antecedentes policiales por detenciones previas, vinculado a la violación con homicidio de Valentina, quien se encontraba desaparecida desde los últimos días de octubre", informó el prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI.

La autoridad agregó que, tras un proceso investigativo, la Brigada de Ubicación de Personas comenzó el trabajo de análisis y recopilación de evidencias, "logrando determinar que la víctima llega a la Población El Castillo, en la comuna de La Pintana, puntualmente a un domicilio, en el cual habrían ocurrido los hechos".

Luego de ubicar el inmueble, mediante una orden entrada y registro, la policía ingresó a la casa. En su interior "se observa que no existen hechos vinculados a droga, como era la línea principal de investigación. No obstante, en el patio de este domicilio se encuentra a la víctima con evidentes signos de violencia", añadió.

"Durante estos últimos días se logra determinar y acreditar fehacientemente la participación de este imputado", complementó Abate, añadiendo que fue posicionado en el sitio del suceso tras intervenciones telefónicas "y otros elementos que son parte de la investigación".

Respecto al móvil del crimen, el prefecto aclaró que eso todavía "es parte de lo que se está investigando", sin embargo, adelantó que podría existir una "relación con droga y puede haber una hipótesis de índole sexual".