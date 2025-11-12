Detienen a dos personas por crimen a balazos de un comerciante de 50 años en Conchalí

12 nov. 2025 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este miércoles la detención de dos personas por su presunta participación en el crimen de un comerciante de 50 años, hecho ocurrido la noche del pasado 3 de noviembre en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana.

El homicidio tuvo lugar en la vía pública, afuera del local de la víctima ubicado cerca de avenida Cacique de Arauco. Hasta ahí habría llegado un vehículo del que descendieron personas que percutaron disparos en contra del hombre, quien posteriormente falleció en un centro asistencial.

Detienen a dos personas por su presunta participación en el crimen

Los detenidos corresponden a un hombre venezolano de 29 años y su pareja, una mujer chilena de 37 años, en el marco de una investigación por los delitos de sicariato, infracción a la Ley de Armas, receptación de vehículos, robo con retención de víctima y robo con intimidación.

La captura de ambas personas se logró tras varias diligencias lideradas por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la fiscalía y la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI.

Se estaba investigando si la víctima tenía rencillas anteriores

A las pocas horas de ocurrido el crimen, el comisario Juan Zerené, de la BH Centro Norte, detalló que conforme al trabajo en el sitio del suceso, se pudo establecer la presencia de "múltiples evidencias balísticas, entre vainillas, encamisados y cartuchos de proyectil balístico, además de evidencia hematológica".

"A partir del examen externo médico-criminalista, hemos podido establecer que el cuerpo presenta múltiples impactos balísticos, principalmente concentrados en su región torácica y abdominal", agregó, indicando que el hombre fue llevado a un centro de salud, en donde falleció "debido a la gravedad de sus lesiones".

Por su parte, el fiscal Eduardo Pontigo, de ECOH, consignó en ese momento que "se está investigando si es que la víctima tenía rencillas anteriores con alguien, si es que existía algún móvil con algún sujeto que a lo mejor hubiese desencadenado en este homicidio en su contra".