Hermana de Eduardo Cruz-Coke estaría solicitando su cuerpo y exesposa del fotógrafo teme por las evidencias
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Una nueva disputa familiar se abrió en medio de la investigación del triple homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años, ya que su hermana Trinidad -imputada en la causa- estaría solicitando el cuerpo del fotógrafo al Servicio Médico Legal (SML), en donde aún se mantiene.
Según reporta La Tercera, la exesposa de Cruz-Coke, Carolina Grellet, expresó su preocupación ante esta solicitud, porque teme el cuerpo de su excónyuge sea cremado y se pierdan evidencias valiosas para la investigación.
Hermana de Eduardo Cruz-Coke estaría solicitando su cuerpo
Trinidad Cruz-Coke estaría reclamando el cuerpo de su hermano al SML con la finalidad de llevarlo a un mausoleo familiar, cuestión que le provoca desconfianza a Grellet ante una eventual cremación y un intento de "borrar evidencias".Ir a la siguiente nota
La idea de la exesposa del fotógrafo es poder sepultar a Cruz-Coke junto a su dos hijos: "¿No les basta? La falta de humanidad no tiene límites, después de todo lo que han hecho", escribió la mujer en un chat de amigos.
Amigos de Eduardo Cruz-Coke apoya a su exesposa
A raíz de esta situación, los amigos de Eduardo Cruz-Coke comenzaron a distribuir una carta en donde apoya el deseo de Carolina. "Queremos manifestar públicamente nuestra extrema preocupación ante la información que indica que su cuerpo está siendo reclamado por su hermana Trinidad, con la intención de trasladarlo al mausoleo familiar y sin tener certezas de si será cremado", señala la misiva.
"Eduardo Cruz-Coke manifestó siempre de forma clara y reiterada su deseo de ser sepultado junto a sus hijos y así lo ha confirmado la madre de los niños y exesposa de Eduardo, quien con angustia ve esta situación sin poder hacer legalmente nada", añaden.
Por último, sostienen que "nuestra preocupación se intensifica ante la posibilidad de que el cuerpo sea cremado o sometido a cualquier proceso que implique la alteración de su estado. Dada la naturaleza de la investigación judicial en curso, hacemos este llamado urgente".
Leer más de
Notas relacionadas
- "A mi hija la citaron": Madre de joven hallada fallecida en La Pintana apunta a posible femicidio
- Denunció la compra irregular de un terreno: El nuevo antecedente que surgió en desaparición de concejala de Villa Alegre
- Tragedia en Melipilla: Episodio de violencia intrafamiliar termina con pareja fallecida y sus hijos heridos