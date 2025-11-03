¿Quién era Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de la Teletón asesinado junto a sus dos hijos en La Reina?

03 nov. 2025 - 19:47 hrs.

¿Qué pasó?

Impacto causó en las últimas horas el vuelco en el crimen de un fotógrafo y sus dos hijos mellizos, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 18 de octubre en un domicilio de la comuna de La Reina, en la Región Metropolitana.

A pesar de que en un principio se investigó el caso como un parricidio con posterior suicidio, el arma nunca fue encontrada. Ante ese y otros antecedentes, este lunes fue detenido el cuñado del fotógrafo, el mismo que reportó el hallazgo de los tres cuerpos.

La PDI determinó que este hombre tenía constantes disputas económicas con la víctima adulta e incluso habrían enfrentado una situación similar hace unos años. Además, cámaras de seguridad captaron al imputado arrojando una bolsa blanca a un canal cercano, donde podría haber ocultado el arma homicida, aunque nunca fue encontrada.

¿Quién es el fotógrafo asesinado con sus dos hijos?

El fallecido corresponde a Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo de 62 años y padre de mellizos de 12 años, con quienes vivía en un domicilio de la calle La Cañada.

Cruz-Coke colaboró con Fundación Teletón durante varios años "como camarógrafo y director de fotografía. Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón", informaron desde la fundación tras su muerte.

"Su vínculo con nosotros y con este trabajo se mantenía hasta la actualidad, desempeñándose como camarógrafo cuando era requerido", añadieron desde Teletón.

Es más, sus dos hijos figuraban en el listado de personas con discapacidad de la Municipalidad de Providencia y eran pacientes de Teletón, según reportó The Clinic.

"Impecabilidad de persona que él era"

La hipótesis de un presunto parricidio siempre causó rechazo en la familia, comenzando por la madre de los menores y exesposa de Cruz-Coke, quien destacó que era un gran padre.

En la misma línea, su primo Pablo Ugarte Cruz-Coke, vocalista del grupo UPA, afirmó hace unos días que "hablo en nombre de la familia y justamente para, digamos, confirmar lo dicho por sus compañeros de curso, lo hice como una síntesis de la impecabilidad de persona que él era. Y yo hablé para adherirme a esas palabras".

"Nunca pude digerir los primeros trascendidos porque no eran compatibles con el patrón de conducta, ni con la sensibilidad, ni con la persona. Entonces era absolutamente algo inverosímil (...). Era una persona de una sensibilidad incorruptible", añadió.