Vuelco en crimen de La Reina: Investigan triple homicidio motivado por disputa familiar en muerte de fotógrafo y sus dos hijos

¿Qué pasó?

La tarde del pasado 18 de octubre quedó al descubierto un impactante crimen en la comuna de La Reina: el fotógrafo de la Teletón Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos fueron encontrados muertos por un familiar en su domicilio en calle La Cañada.

Al principio, las autoridades investigaron el caso como un parricidio con posterior suicidio, ya que los mellizos estaban en una habitación sin lesiones visibles, mientras que el padre estaba cerca de la entrada con heridas cortopunzantes en su cuello.

Sin embargo, algo no calzaba en la teoría del parricidio: los investigadores nunca pudieron hallar el arma blanca que el padre habría usado para quitarse la vida, por lo que el fiscal a cargo, Francisco Lanas, ordenó ampliar las líneas de investigación e incluir la posible participación de terceros.

Vuelco en crimen de La Reina

De acuerdo a The Clinic, esta decisión provocó un vuelto total en el caso, ya que ahora la principal teoría es que el crimen se trata de un triple homicidio que estaría motivamos por una disputa familiar del tipo económico.

Los antecedentes levantados por la Brigada de Homicidios de la PDI señalan que el cuñado del fotógrafo tenía constantes disputas económicas con la víctima y que, por esto, según el expediente del caso, habrían enfrentado una situación similar hace unos años.

Otro hecho que pone el foco en esta persona es que cámaras de seguridad lo captaron arrojando una bolsa blanca a un canal cercano, pero la PDI no obtuvo resultados positivos al periciar el sector.

Actualmente, la Fiscalía espera resultados de exámenes toxicológicos que puedan demostrar algún envenenamiento a las víctimas y otros informes científicos que permitan dilucidar el caso y tramitar una orden de detención.

