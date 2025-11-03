"No nos miren a huevo, somos trabajadores": Colega de chofer de micro asesinado en Quilicura molesto por funeral de alto riesgo

03 nov. 2025 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un colega de José Patricio Poblete, chofer de micro de 62 años que fue asesinado el pasado sábado al interior de su casa en Quilicura, cuestionó la decisión de la Delegación Presidencial Metropolitana de decretar su funeral como "de alto riesgo".

El conductor del recorrido 307 del sistema Red Movilidad fue hallado sin vida en el patio de su casa, amarrado de pies y manos. Horas después, Carabineros detuvo a dos hombres y una mujer que fueron sorprendidos quemando ropa con restos de sangre en un sitio eriazo de la comuna de Isla de Maipo, lugar en el que mantenían el auto robado a la víctima.

"Déjennos enterrarlo dignamente"

Omar León, compañero de Poblete, comentó en Mucho Gusto que "él trabajaba con nosotros y queremos darle un entierro digno. Nosotros tenemos la tradición de llevarlos siempre 'al patio', es una tradición de años para cada colega que fallece".

Sin embargo, al ser catalogado como un funeral "de alto riesgo", los colegas de Poblete no podrán realizar la tradicional despedida. "Queremos compartir con su familia, no nos miren a huevo, por favor, nosotros prestamos un servicio a la comunidad, llevamos a la gente al trabajo", argumentó.

"No somos delincuentes, somos trabajadores. Un funeral de alto riesgo es para traficantes, personas malas, pero nosotros somos trabajadores. A nosotros nos maltratan, nos insultan, nos agreden, no merecemos eso", añadió.

Su familia y el gremio de conductores también mostraron su rechazo a la decisión de la Delegación, y varias micros del sector Lo Cruzat, en Quilicura, están transitando con escritos y mensajes de despedida. "Justicia para Poblete", dicen varios.

"Por favor, dignidad para nuestro colega y su familia. Por favor, señor fiscal, déjennos enterrar dignamente a nuestro colega", cerró León.

¿Por qué se decretó funeral de alto riesgo?

Según explicaron la Delegación Presidencial y el municipio de Quilicura, José Patricio Poblete tendría antecedentes penales. En tanto, la Fiscalía investiga el caso como un robo con homicidio.

