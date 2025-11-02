Encuentran a hombre atado y muerto en el patio de su casa en Quilicura: Robaron su auto y fue hallado en Isla de Maipo

02 nov. 2025 - 02:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía, en conjunto con Carabineros de Chile, se encuentran investigando un robo con homicidio ocurrido en horas de la tarde de este sábado en la comuna de Quilicura.

Lo anterior, luego de que al interior de un domicilio ubicado en Avenida Lo Cruzat, fuera encontrado el cuerpo sin vida de un hombre quien estaba atado de manos y pies en el patio de su casa.

Según dio a conocer el fiscal Javier Mayer, se está investigando, "un robo con homicidio ocurrido en un domicilio particular en la comuna de Quilicura en horas de la tarde, donde se encuentra una persona fallecida con lesiones que denotan la intervención de terceros y además hay sustracción de especies en el interior de su domicilio".

¿Qué se sabe del robo con homicidio en Quilicura?

En concreto, el o los autores del crimen se llevaron el vehículo particular de la víctima, mientras que el fiscal precisó que hay que revisar el domicilio para conocer si hubo sustracción de otras especies.

Por otro lado, el Capitán Mario Astroza de Carabineros, agregó que el vehículo de la víctima fue hallado en la comuna de Isla de Maipo, al igual que algunos sujetos de interés que fueron detenidos en el marco de la investigación de este caso.

En cuanto al fallecido, las autoridades señalaron que se trata de un hombre de nacionalidad chilena de 62 años, no cuenta con antecedentes penales y se desempeñaba como conductor del sistema Red de Movilidad. Además, al momento de ser hallado sin vida, no presentaba impactos de bala en su cuerpo, pero sí diversas lesiones.

De momento, la policía en conjunto con el Ministerio Público se encuentran realizando las pericias correspondientes para aclarar la dinámica de los hechos.