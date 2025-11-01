Un sujeto fue detenido: Hombre muere apuñalado tras protagonizar riña en la Avenida del Mar de La Serena

01 nov. 2025 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una madrugada marcada por la violencia se vivió este sábado en La Serena, región de Coquimbo, cuando transeúntes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 32 años en plena vía pública, en el sector de Avenida del Mar, frente a locales comerciales del sector.

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) La Serena de la PDI, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la BH local, explicó que "detectives de esta unidad especializada realizan el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso, y el análisis externo policial al cadáver en el Hospital de La Serena".

Según los primeros antecedentes, la víctima habría sido agredida con un arma cortante tras una riña en la vía pública.

"El occiso presenta diversas lesiones que fueron causadas con un arma cortante, tras una riña callejera. Junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, estamos levantando diversas evidencias para establecer la responsabilidad del imputado que fue detenido en flagrancia por personal policial", añadió Cáceres.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras la PDI continúa con las pericias para determinar la dinámica de los hechos y el posible vínculo entre los involucrados.

