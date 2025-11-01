Balance carretero por fin de semana largo: Carabineros reporta 11 fallecidos y un conductor detenido por manejar a más de 190 km/h

01 nov. 2025 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, Carabineros entregó su segundo balance carretero con motivo del fin de semana largo, reportando un total de 11 personas fallecidas a nivel nacional y un conductor detenido por manejar a más de 190 km/h.

11 fallecidos en lo que va del fin de semana largo

El comandante Rodrigo Pérez, de la Prefectura Tránsito y Carreteras, destacó una reducción de aproximadamente el 37% en los siniestros viales; sin embargo, lamentó el fallecimiento de 11 personas a lo largo del país.

Esta cantidad de muertos representa "un aumento importante" respecto a 2023, el cual tuvo características similares al fin de semana largo de este 2025, o sea, tres días libres.

Dentro de las causas de los accidentes fatales está el "no estar atento a las condiciones del tránsito, seguido por la velocidad no racional e imprudente". Sin embargo, el comandante Pérez explicó que cinco de las 11 muertes están relacionadas con peatones que cruzan por lugares no habilitados.

Conductor detenido por manejar a 190 km/h

Otro de los datos destacados por el comandante Pérez fue la detención de 106 personas, entre estos, un conductor que manejaba "a más de 190 km/h en una zona de 120 km/h".

"Esta persona fue fiscalizada, controlada, se procedió a su detención y de los antecedentes se dio cuenta al Ministerio Público para su respectiva formalización", agregó.

