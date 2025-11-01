Balance carretero por fin de semana largo: Carabineros reporta 11 fallecidos y un conductor detenido por manejar a más de 190 km/h
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este sábado, Carabineros entregó su segundo balance carretero con motivo del fin de semana largo, reportando un total de 11 personas fallecidas a nivel nacional y un conductor detenido por manejar a más de 190 km/h.
11 fallecidos en lo que va del fin de semana largo
El comandante Rodrigo Pérez, de la Prefectura Tránsito y Carreteras, destacó una reducción de aproximadamente el 37% en los siniestros viales; sin embargo, lamentó el fallecimiento de 11 personas a lo largo del país.
Esta cantidad de muertos representa "un aumento importante" respecto a 2023, el cual tuvo características similares al fin de semana largo de este 2025, o sea, tres días libres.Ir a la siguiente nota
Dentro de las causas de los accidentes fatales está el "no estar atento a las condiciones del tránsito, seguido por la velocidad no racional e imprudente". Sin embargo, el comandante Pérez explicó que cinco de las 11 muertes están relacionadas con peatones que cruzan por lugares no habilitados.
Conductor detenido por manejar a 190 km/h
Otro de los datos destacados por el comandante Pérez fue la detención de 106 personas, entre estos, un conductor que manejaba "a más de 190 km/h en una zona de 120 km/h".
"Esta persona fue fiscalizada, controlada, se procedió a su detención y de los antecedentes se dio cuenta al Ministerio Público para su respectiva formalización", agregó.
Leer más de
Notas relacionadas
- Confirman hallazgo de cuerpo en la zona de búsqueda de adolescente que está desaparecido en el río Maipo
- Encuentran cuerpo sin vida en la Playa Chica de Cartagena: Se perician las cámaras de seguridad del sector
- Joven de 19 años muere baleado en clandestino en Concepción: Agresor disparó cinco veces y encargados del local se escaparon