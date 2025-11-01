Encuentran cuerpo sin vida en la Playa Chica de Cartagena: Se perician las cámaras de seguridad del sector

01 nov. 2025 - 11:43 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, autoridades marítimas reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en la Playa Chica de la comuna de Cartagena, en la región de Valparaíso.

Cuerpo sin vida encontrado en playa de Cartagena

El capitán del Puerto de San Antonio, el comandante Eugenio Bosque, explicó que la situación fue alertada al teléfono de Emergencias Marítimas 137, en donde se reportó el hallazgo de "una persona sin signos vitales" en la mencionada playa.

"Una patrulla de Policía Marítima se dirigió al sector, identificando el cadáver de sexo masculino, junto con el apoyo de Carabineros y personal del municipio", agregó el capitán de Fragata.

Tras corroborar el hallazgo, las autoridades marítimas comunicaron la situación al Ministerio Público, institución que determinó el trabajo de unidades de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros.

"Se instruyó que la Brigada de Homicidios efectuara las pericias al cadáver y que la SIP efectuara el levantamiento de cámaras a objeto de verificar la participación de terceros", explicó el comandante Bosque.

Tras las primeras pericias, personal del Servicio Médico Legal (SML) llegó hasta la Playa Chica de Cartagena para cubrir y retirar el cuerpo de la persona fallecida. En tanto, desde la Armada informaron que el procedimiento sigue en desarrollo, por lo que no se entregaran más información al respecto.

Todo sobre Policial