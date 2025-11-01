Joven de 19 años muere baleado en clandestino en Concepción: Agresor disparó cinco veces y encargados del local se escaparon

01 nov. 2025 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 19 años murió baleado y otros dos resultaron heridos la mañana de este sábado en el exterior de un local nocturno clandestino en Concepción, región del Biobío.

Joven de 19 años asesinado en clandestino

El establecimiento donde ocurrieron los hechos funcionaba como un after -una discoteque clandestina después de las 5 de la madrugada- en la intersección de calle Prat con Bulnes, muy cerca del centro de la ciudad penquista.

La policía informó que aún se está investigando las causas por las que este joven fue asesinado y que el agresor disparó, al menos, cinco veces contra la víctima y otro individuo que resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Regional de Concepción.

Personal del equipo ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI quedaron a cargo de la indagatoria respectiva, sin embargo, las tareas se complicaron luego que las personas a cargo del local clandestino huyeran del lugar.

Homicidio a plena luz del día

El corresponsal de Meganoticias en la zona, Mauricio Hidalgo, se trasladó hasta el sitio del suceso y detalló que el homicidio ocurrió a plena luz del día, ya que se dio en el exterior del local a eso de las 08:00 de la mañana.

Por otro lado, las dos personas heridas en el ataque fueron llevadas hasta el Hospital Regional de Concepción, en donde se investiga cuál es la relación que tuvieron con la balacera o con la víctima fatal de este hecho.

