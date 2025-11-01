"Vulneraría el sitio del suceso": Mantención del Cobra genera indignación entre familiares de las víctimas de la lancha Bruma

01 nov. 2025 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

Indignación ha causado entre los familiares de las víctimas de la lancha Bruma el inminente traslado del buque Cobra a una "mantención". El hecho genera molestia, ya que la investigación aún continúa abierta y una intervención al barco -presuntamente responsable del naufragio- podría significar la pérdida de pruebas.

"Vulneraría el sitio del suceso"

La pesquera Blumar argumenta que la mantención del Cobra es parte del protocolo para mantener los permisos de navegación para realizar faenas en alta mar. Por lo tanto, la empresa pidió autorización a la justicia para mover el barco desde las instalaciones de Asmar en Talcahuano.

La vocera de las familias de las víctimas del naufragio, Claudia Urrutia, explicó que Blumar pidió realizar la mantención del pesquero el próximo lunes 10 de noviembre, por lo que con el abogado que los representa, Rafael Poblete, presentaron un escrito en contra de la medida.

"Se considera que vulneraría el sitio del suceso. Una mantención lo que hace es borrar, eliminar, cambiar, editar lo que ahí hay y mientras que no haya concluido la investigación, eso es inadecuado", declaró Urrutia.

Catalina Medel, hija del capitán de la Bruma y hermana de uno de los tripulantes, dice que la solicitud de Blumar es "inaceptable" y que el barco "no se debería tocar" hasta concluir la indagatoria.

"Llevamos siete meses desde la tragedia, todavía no tenemos formalizados y es inaceptable que se vaya a facilitar el Cobra para que puedan hacer mantención, ya que sigue siendo un sitio del suceso y mientras no haya formalizados y no termine la investigación, no se debería tocar", dijo.

Ni la PDI ni el FBI de Estados Unidos pudieron recuperar la información de la caja naranja del Cobra, por lo que esta fue enviada a un centro especializado de la Armada de Francia en París. Si estos peritajes arrojan algún resultado, podría ser necesario nuevos peritajes al barco, por lo que su mantención sería algo contraproducente.

