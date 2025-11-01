Hombre muere baleado por Carabinero en Arica: Había agredido a su madre y padrastro con arma cortopunzante

01 nov. 2025 - 04:03 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada de este viernes, un hecho de violencia intrafamiliar en la ciudad de Arica, terminó con un hombre fallecido por parte de Carabineros.

Según la información trascendida, el fallecido agredió a su propia madre y padrastro utilizando un arma cortopunzante.

Todo ocurrió en horas de la mañana del viernes en el condominio Terramar en el sector de Brisas del Mar, en la ciudad de Arica, lugar en el que fue reportado un conflicto de violencia intrafamiliar.

Al llegar personal de Carabineros, constataron la presencia de un hombre que había propinado lesiones con arma blanca a su madre y a su padrastro, para luego intentar atacar también a uno de los funcionarios policiales.

Por lo anterior, el Carabinero hizo uso de su arma de servicio para repeler el ataque del sujeto, quien finalmente fue abatido por el oficial.

Posteriormente, el hombre fue llevado al Hospital Regional de Arica, donde se constató su fallecimiento. Por otro lado, las víctimas solamente sufrieron lesiones de carácter leve.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones es la encargada de indagar el caso, ya que se desconocen antecedentes que motivaron el actuar del fallecido.