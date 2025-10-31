"Para mí se cierra un ciclo, pero sigo con la lucha": Hermana de Krishna Aguilera en la previa de su funeral

31 oct. 2025 - 13:36 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se lleva a cabo el funeral de Krishna Aguilera, joven de 19 años, cuyo cuerpo fue hallado tras 22 días desaparecida en la comuna de Calera de Tango. La joven había sido vista por última vez luego de reunirse con Juan Beltrán, conocido líder narco, sindicado como autor intelectual del homicidio.

Familiares, amigos y vecinos se reunieron para darle el último adiós en una emotiva ceremonia realizada en el Parque Cementerio Jardín Sacramental de San Bernardo. Cabe destacar que las autoridades determinaron que el funeral no presentaba calificación de "alto riesgo".

¿Qué dijo la hermana de Krishna Aguilera?

Entre los presentes destacó su hermana mayor, Cristal Aguilera, quien tuvo un rol clave durante la búsqueda.

En diálogo con Meganoticias, expresó su gratitud por el apoyo recibido: "Agradecida, la verdad es que me siento agradecida de toda la gente que ha estado y la que no ha podido venir y me ha dejado un mensaje".

"Yo sé que mi hermana, desde el cielo, está feliz, porque logré encontrarla y logré darle el descanso que ella se merece", manifestó.

La mujer también aprovechó la instancia para recalcar que "para mí se cierra un ciclo, pero sigo con la lucha porque estos están en prisión preventiva, hay personas que soltaron y que no deberían haber soltado, y hay personas que se escaparon y no los han encontrado, así que lo mío sigue".

Hasta el momento, cinco personas se encuentran detenidas en el marco de la investigación por el crimen de Krishna Aguilera, causa que el Ministerio Público calificó como "secuestro con homicidio".

Entre los imputados figura Juan Beltrán junto a otros dos hombres presuntamente involucrados en los hechos. A ellos se suma una menor de edad, quien es pareja de Beltrán y permanece en régimen de internación provisoria, además de la madre de la adolescente.