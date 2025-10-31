Tres asaltantes intentaron robar auto a conductor de aplicación y quedaron atrapados cuando el vehículo volcó en Viña del Mar

31 oct. 2025 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un intento de asalto terminó de la peor manera para tres delincuentes en la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso, luego de que el auto que intentaban robar cayera por un barranco, dejándolos atrapados y lesionados en su interior.

Ladrones atrapados en auto que intentaban robar

Según la información preliminar de Carabineros, todo comenzó a las 21:30 horas del jueves, cuando un conductor de aplicación se encontraba en la Plaza Sucre de la ciudad y recibió una solicitud de viaje a la Población René Schneider.

Cuatro sujetos se subieron a su vehículo y le cancelaron $4.000 por el viaje. Uno de los pasajeros se bajó, pero al llegar a la intersección del paradero 6 de Chorrillos, los tres sujetos que quedaron en el asiento trasero intimidaron al conductor para robarle el automóvil.

De acuerdo al relato de la víctima, uno de los sujetos lo tomó por el cuello intentando asfixiarlo mientras le exigía la entrega del vehículo. Tras esto, los tres se abalanzaron sobre él y lo golpearon con la finalidad de que se detuviera.

Sin embargo, producto de su resistencia y los golpes que recibió, el hombre perdió el control del auto, por lo que terminó chocando la reja de una casa, desbarrancando por el patio de la vivienda ubicada en la parte alta de la ciudad y volcándose.

Afortunadamente, el conductor pudo salir del vehículo por sus propios medios, pero el destino de los delincuentes fue el contrario: los tres quedaron atrapados en el auto, lesionados y posteriormente fueron detenidos por Carabineros.

Todo sobre Policial