GOPE realiza procedimiento por artefacto explosivo al interior de la Bolsa de Santiago

30 oct. 2025 - 18:46 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, se realizó un procedimiento policial en la Bolsa de Santiago, Región Metropolitana, a raíz de la presencia de un artefacto explosivo al interior de las instalaciones.

Personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros llegó hasta el barrio Nueva York para realizar los trabajos correspondientes.

¿Qué se sabe del artefacto explosivo en la Bolsa de Santiago?

"A eso de las 16:15 horas recibimos un llamado a nivel 133 por parte del encargado de seguridad de la Bolsa del Comercio, quien indicaba que un recurrente habían llegado hasta las dependencias con la finalidad de efectuar el retiro de algunas especies particulares que se encontraban al interior de una casilla que a su vez se encuentra al interior de una bóveda", detalló el coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Santiago Central.

"La persona accede hasta el sector de la bóveda y al momento de proceder a la apertura de casilla se encuentra con un elemento con características de un objeto explosivo, y en el mismo lugar se encontraron vainas", agregó.

Cabe señalar que la persona que iba a realizar el retiro era el hermano del dueño de la casilla, quien falleció hace 30 años, por lo que la Bolsa de Santiago se contactó con él, ya que es el copropietario de la casilla que estaba en deshuso.

Trabajo del GOPE

La Fiscalía instruyó el trabajo del equipo especializado de GOPE, quienes procedieron a "fijar, embalar y transportar este elemento hasta una zona segura, específicamente al cuartel del Labocar para su análisis y posterior destrucción", según expuso Pavez.

Además de la activación del protocolo, fueron evacuadas las 40 personas que se encontraban en la Bolsa de Santiago.