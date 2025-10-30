Estudiante queda grave tras caer desde el tercer piso de un colegio en La Florida

30 oct. 2025 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un estudiante cayó este miércoles desde altura en un colegio de La Florida, quedando en estado grave, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano.

¿Qué se sabe de la caída del estudiante?

El accidente ocurrió en la calle María Elena, que queda a pasos del metro Los Quillayes, hasta donde llegó personal de Bomberos para dar los primeros auxilios al menor de edad.

De acuerdo a 24 horas, el estudiante cursa octavo básico y cayó desde el tercer piso del establecimiento, lo que motivó un rápido operativo.

El estado de salud del alumno

Por el momento, el alumno estaría grave, pero fuera de riesgo vital, en el Hospital Sótero del Río de la comuna de Puente Alto.

Personal policial se encargará de realizar las diligencias para conocer la causa de la caída de la víctima, que habría ocurrido mientras se realizaba una actividad recreativa.

