Hombre es apuñalado durante violento asalto en Macul

30 oct. 2025 - 02:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre adulto resultó herido tras ser víctima de un robo con violencia durante la noche de este miércoles en la comuna de Macul, Región Metropolitana. El hecho ocurrió mientras la víctima caminaba por la vía pública y fue atacada por un grupo de desconocidos.

De acuerdo con información de Carabineros, el incidente se registró en la intersección de Jorge Quevedo con Nicomedes Guzmán, en las cercanías del Metro Pedrero. En ese lugar, los sujetos habrían intimidado al hombre y lo agredieron con un arma cortopunzante para sustraerle sus pertenencias.

El teniente José Villarroel, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, explicó que "la víctima indica que sujetos desconocidos intentan sustraer sus pertenencias, y que al oponer resistencia es herido con heridas cortopunzantes".

Tras el ataque, la persona lesionada fue trasladada por personal policial a un recinto asistencial, donde recibió atención médica. Sus heridas fueron catalogadas como leves, según el reporte entregado por las autoridades.

El hecho fue informado a la Fiscalía, organismo que tomó la denuncia correspondiente y dispuso las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se registran detenidos por este robo con violencia ocurrido en la comuna de Macul.

