"Mi hija sigue siendo una niña": Padre de adolescente detenida por crimen de Krishna entrega su versión

29 oct. 2025 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

Dentro de los seis imputados por el crimen de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que desapareció el 4 de octubre y que fue encontrada sin vida el pasado domingo, figura una adolescente de 17 años, quien sería la pareja de Juan Beltrán, presunto autor intelectual del femicidio.

El padre de esta menor de edad accedió a hablar en exclusiva con Mucho Gusto, instancia en la que defendió con firmeza a su hija y en la que le cargó toda la responsabilidad a Beltrán.

"No la pudimos frenar"

Con el resguardo de su identidad y rostro, el hombre reconoció a nuestro canal que siente miedo de que su hija esté implicada en el asesinato de Krishna, "temo que me diga 'sí, papá, yo estoy involucrada'. Sería terrible para mí, se me cae el corazón a pedazos, si yo la amo".

"Siempre he estado para ella y verla involucrada en temas de robo, que ella a menudo hacía, y drogas, para mí y para toda la familia ya era triste. Ella tiene varias detenciones por hurto, pero nunca vi una peligrosidad en la calle de lo que ella hacía", argumentó.

A pesar de que se encuentra separado de Rosa, madre de la adolescente que también está detenida, el padre dijo que intentó apoyar a su hija, pero "¿qué nos queda a nosotros como papás? Llega un punto en que no la pudimos frenar. Se nos escapa de las manos lo que hacen los chiquillos en la calle. Llega un punto que perdimos autoridad sobre ellos", sinceró.

"Para mí, mi hija sigue siendo una niña"

El hombre explicó que no sabe por qué su hija se peleó con Krishna, "pero ellas eran amigas anteriormente, amigas de que se quedaban a dormir juntas, se quedaban en la casa de la otra, salían a la discoteca juntas. Entonces para mí fue como ¿qué pasó aquí? Si eran todas un grupito de amigas".

"A Krishna la conozco, pasaba en la casa, tomé té con ella, yo les preparaba almuerzo. Me pregunto en ¿qué momento se perdió esa relación de amistad y llegaron a ser enemigas?", añadió.

A pesar de las acusaciones contra su hija, aseguró que "para mí, mi hija sigue siendo una niña y sigo sosteniendo que ella no es pareja (de Beltrán). Era una más de las niñas que él tenía, este tipo no tiene parejas, a lo menor tiene niñas preferidas dentro de su círculo, que deben ser muchas. Él se relaciona con puras menores de edad, desde 13 hasta 18 años".

A juicio de este hombre, hubo un distanciamiento entre su hija y Krishna por pelearse el favoritismo de Beltrán. Sin embargo, comentó que no cree que su hija haya incitado a este hombre a matar a Krishna, "tiene 17 años, no va a incidir en la decisión de un hombre adulto de 45 años. Para mí eso no es convincente. Hay muchas cosas que se dicen, pero eso lo va a determinar la investigación", cerró.