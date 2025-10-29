"Yo ya estaba sospechando": Padre de Krishna recuerda las últimas palabras de su hija antes de juntarse con Juan Beltrán

29 oct. 2025 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

El padre de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que fue encontrada sin vida el domingo tras haber estado desaparecida por tres semanas, contó cómo fueron los últimos segundos que vio a su hija antes de salir con Juan Beltrán, narcotraficante acusado de ser el autor intelectual del crimen.

En conversación exclusiva con Mucho Gusto, Leonardo Aguilera se mostró muy emocionado al recordar a su hija y explicó que aquella noche que la asesinaron, ella se despidió como no lo había hecho antes.

"Yo ya estaba sospechando"

Leonardo sinceró que sabía poco y nada de lo que hacía su hija y con las personas que se juntaba, aunque dijo recordar especialmente esa noche del 4 de octubre, día en el que vio por última vez a Krishna.

"Esa noche salió corriendo, bajó la escalera y abrió la puerta. Pero fue la primera vez que me dice 'chao, papi', y salió", relató.

El padre contó que "cuando me dijo 'chao, papi', yo ya estaba sospechando. Además, en el auto (que la recogió) había tres hombres... Era una despedida. Nunca me voy a olvidar de esas palabras", dijo entre lágrimas.

Añadió que "mi hija no quería salir, pero salió rápido porque si no llegaba a salir capaz que estas personas iban a entrar a la casa para disparar", pues reveló que ya le habían intentado disparar anteriormente.

De paso, Leonardo pidió que le entreguen pronto el cuerpo de su hija para darle una despedida como corresponde: "Estamos muy cansados y quiero que termine luego esto, que me devuelvan a la niña para quedarme tranquilo", concluyó.