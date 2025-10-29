Trabajador de servicentro muere baleado tras intentar calmar una riña en Pedro Aguirre Cerda

29 oct. 2025 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de 23 años de edad murió luego de recibir un disparo al iniciar su turno de trabajo en un servicentro ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, durante la noche de este martes.

De acuerdo a información proporcionada por Carabineros, la tragedia ocurrió cerca de las 23:00 horas cuando la víctima intentó calmar a un grupo de sujetos enfrascado en una violenta discusión.

Entonces, luego de pedirles por favor que se retiraran de las dependencias del servicentro, el joven fue atacado con un disparo que terminó por provocarle la muerte momentos más tarde.

"Se trató de dos grupos que tenían una discusión en dos vehículos y el funcionario del servicentro al pedirles que por favor se retiraran del lugar se ofuscaron, lo agredieron y posteriormente le causaron una lesión balística que le causó la muerte en el Hospital Barros Luco", relataron desde Carabineros.

Si bien las personas involucradas en la riña lograron darse a la fuga, personal policial y de investigación permanece levantando evidencia balística y desde las cámaras de seguridad para dar con sus identidades y paraderos.

