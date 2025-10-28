Una venganza de Beltrán: Fiscalía revela motivo detrás del crimen de Krishna Aguilera

28 oct. 2025 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Occidente entregó este martes nuevos antecedentes sobre el secuestro y asesinato de Krishna Aguilera, joven de 19 años cuyo cuerpo fue hallado tras una extensa búsqueda. En específico, se dio a conocer las razones detrás del crimen.

En la audiencia de formalización, el Ministerio Público logró la prisión preventiva de tres adultos y la internación provisoria de una menor de edad, mientras que un quinto detenido quedó apercibido al no acreditarse su participación.

Un crimen vinculado al narcotráfico

Según explicó el fiscal Marcos Pastén, el asesinato habría sido una venganza de Juan Beltrán, quien sindicó a la víctima como responsable de una quitada de droga. “Esto se trata de un crimen, de un contexto de crimen organizado con ocasión de tráfico de drogas, además con violencia de género por la forma de comisión y por tratarse de una víctima mujer de 19 años que fue brutalmente asesinada”, señaló el persecutor.

El Ministerio Público detalló que Beltrán utilizaba principalmente a mujeres jóvenes para traficar drogas y que actuó con extrema violencia cuando Krishna decidió apartarse del grupo.

“Estamos hablando de una joven de 19 años que se dedicaba a traficar droga en algún momento, precisamente, para Juan Beltrán. Juan Beltrán ocupaba principalmente mujeres jóvenes, y cuando una de ellas se apartó de lo que él estimaba debía ser la conducta delictual que ella debía tener, actuaron con inusitada violencia y con inusitado rigor y crueldad contra esta persona”, agregó el fiscal Pastén.

Formalización de los cuatro nuevos imputados

La audiencia de formalización se realizó bajo un estricto resguardo policial. Gendarmería trasladó a los imputados desde distintos recintos penitenciarios hasta el tribunal, donde se les imputaron los delitos de secuestro con homicidio y, en el caso de uno de ellos, inhumación ilegal.

En las afueras del tribunal, la hermana de la víctima, Cristal Aguilera, afirmó que aún hay personas vinculadas al caso que no han sido detenidas.

“Si aquí Beltrán es la cabecilla. Es Beltrán y sus soldados, que yo tengo conocimiento”, señaló.

Consultada sobre si podría reconocer a los otros involucrados, respondió: “Sí, los conozco a todos”.

Cristal Aguilera también denunció haber sido seguida por desconocidos y aseguró no contar con protección.

“Tuve que irme, tuve que irme de la comuna de San Bernardo”, dijo, visiblemente afectada.

Investigación en curso

Con la medida de prisión preventiva para tres adultos y la internación provisoria de la menor, la investigación entra en una nueva etapa.

Los peritajes continúan para determinar si existen más personas involucradas. La Fiscalía confirmó que el próximo 13 de noviembre Juan Beltrán será reformalizado por el secuestro y asesinato de Krishna Aguilera.